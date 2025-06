Der Sommer nimmt an den Adriaküsten seinen Lauf, genauso wie die Brandsaison: Mitte Juni wurden Brände in Dalmatien, Makarska, Tučepi, Brela, Podgora, Prisik sowie in Marušići, Mimice und Pisak gemeldet, wie Al Jazeera Balkans berichtet. Auch in der Nähe von Omiš brach ein Brand aus – der bisher größte in Dalmatien in diesem Jahr, bei dem rund 300 Hektar Kiefernwald, Macchia und zahlreiche weitere Pflanzen den Flammen zum Opfer fielen.

Sowohl die Feuerwehr als auch die Einwohner der betroffenen Regionen gehen in den meisten Fällen von Brandstiftung aus. Am 20. Juni wurden zehn Brände gemeldet, die gleichzeitig entfachten, am Tag darauf weitere sieben. Die Fahndung nach den Brandstiftern läuft noch.