Ein heftiger Vegetationsbrand wütet an der kroatischen Adria-Küste und führt dazu, dass viele Touristen fliehen. Mehrere beliebte Touristenorte am Meer sind betroffen. Ein Abschnitt der Autobahn entlang der Küste musste zwischen den Orten Omis und Dubce deswegen gesperrt werden, berichteten kroatische Medien am Samstag. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte.