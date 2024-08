Kroatien: Massive Waldbrände bedrohen Urlaubsregion

Besonders kritisch ist die Lage in der dalmatinischen Stadt Skradin, im Nationalpark Krka und in Tučepi bei Makarska.

Seit Dienstag herrscht in der kroatischen Urlaubsregion Dalmatien Ausnahmezustand: Waldbrände haben sich auf die Gebiete Skradin bei Šibenik, Smoković bei Zadar und den Naturpark Biokovo ausgebreitet. Auch der beliebte Badeort Baška Voda ist betroffen.

Schwer zugängliches Gelände

Zwei Großbrände im Ferienort Tučepi und in Vrsine bei Trogir sind bislang nicht gelöscht. In Tučepi sind seit Dienstagabend 306 Feuerwehrleute mit 77 Fahrzeugen im Einsatz, auch mit Löschflugzeugen wird versucht, das Feuer aus der Luft unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner des Gebietes wurden in eine Schule evakuiert. Bisher sind 400 Hektar Kiefernwald verbrannt.

In Vrsine bei Trogir werden die Löscharbeiten durch das schwer zugängliche Gelände erschwert: Auch hier ist ein Kiefernwald betroffen, rund 500 Hektar sind bereits vom Feuer erfasst. Rund 60 Feuerwehrleute mit 18 Einsatzfahrzeugen seien dort aktiv, hieß es in Medienberichten. Wald- und Buschbrände sind in Kroatien im Sommer häufig. Begünstigt werden sie auch jetzt durch die anhaltende Trockenheit.