Waldbrände in Montenegro: Österreich schickt 180 Feuerwehrleute

Mitten in der Sommersaison wird Montenegro von schweren Bränden heimgesucht. Besonders dramatisch ist die Lage in der Umgebung der Hauptstadt Podgorica. In mehreren Dörfern und in den Hügeln oberhalb von Podgorica wurden Waldbrände gemeldet.

Die Feuerwehrleute versuchen an zahlreichen Orten, die Häuser vor den Flammen zu schützen. Bei einem dieser Einsätze kam ein 41-jähriger Soldat ums Leben: Ein Wassertanker kippte um, rutschte einen steilen Hang am Straßenrand hinunter und stürzte auf ihn. Der 14. August wurde in Montenegro zum Trauertag für den verunglückten Soldaten erklärt.

Ein weiterer Soldat wurde schwer verletzt und wird derzeit im Krankenhaus behandelt, wie mehrere montenegrinische Medien berichten.