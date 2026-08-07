Das Ligurische Meer hat einen historischen Temperaturrekord erreicht. Am 3. August wurden vor der Badeortschaft Porto Venere in der Provinz La Spezia exakt 31 Grad Celsius gemessen - rund vier Grad mehr als der klimatologische Durchschnitt. Die außergewöhnliche Wärme sorgt für einen Effekt wie in einer „tropischen Badewanne“ und wirft Fragen nach den langfristigen Folgen auf, warnen Experten. Noch nie war das Ligurische Meer so warm.

Der Rekord reiht sich in die außergewöhnlich hohen Wassertemperaturen entlang der italienischen Küste ein. Das Mittelmeer erreicht in diesem Sommer immer wieder neue Höchstwerte und zeigt nach Einschätzung von Wissenschaftern eine Entwicklung außerhalb der bisherigen Norm. Die Messungen des nationalen Wellen- und Meeresbeobachtungsnetzes des italienischen Umweltforschungsinstituts Ispra zeigen, dass die Erwärmung nicht auf Ligurien begrenzt ist.

Auch in Sizilien sowie vor der Hafenstadt Civitavecchia bei Rom und Alghero auf Sardinien wurden Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad registriert.