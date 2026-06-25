Regionen in Italien stoppen wegen Hitze Arbeiten in der Mittagszeit

Das afrikanische Hochdruckgebiet „Caronte“ sorgt in Italien weiter für eine starke Hitzewelle. Bis Sonntag werden in mehreren Landesteilen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet. Neben den hohen Tageswerten rechnen Meteorologen zudem mit sogenannten tropischen Nächten, in denen die Temperaturen kaum zurückgehen. Das verstärkt die Belastung der Bevölkerung, da sich Städte und Gebäude nur unzureichend abkühlen können.

Die aktuelle Hitzelage steht im Zusammenhang mit einer stabilen Wetterkonstellation, die heiße Luftmassen aus Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien führt. Angesichts der Entwicklung haben mehrere Regionen Schutzmaßnahmen für Beschäftigte im Freien erlassen. In zahlreichen Gebieten gilt ein Arbeitsverbot für körperlich anstrengende Tätigkeiten zwischen 12.30 und 16.00 Uhr. Grundlage sind regionale Verordnungen, die im Zuge der anhaltenden Hitze verabschiedet wurden.