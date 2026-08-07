Nordkorea: Mit Hundefleischsuppe gegen die Hitze
Zusammenfassung
- Nordkoreas Staatsmedien empfehlen bei bis zu 40 Grad Hundefleischsuppe, Samgyetang und Ginsengbrühe als Hausmittel gegen die Hitze.
- KCNA hebt die „medizinische Wirkung“ von Ginseng aus Kaesong hervor und verweist auf den in Korea verbreiteten Brauch, in der größten Sommerhitze heiße Speisen zu essen.
- Während die Halbinsel Rekordtemperaturen bis 42,5 Grad erlebt, gilt Nordkorea als schlecht auf Hitzewellen vorbereitet, zugleich leiden viele Menschen unter Unterernährung.
Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad empfehlen Nordkoreas Staatsmedien Hundefleischsuppe und Ginsengbrühe als Hausmittel gegen die Hitze.
Ein von der staatlichen Zeitung Rodong Sinmun zitierter Arzt sagte, Hundefleischsuppe sei „vorteilhaft“ für die Nährstoffversorgung. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA empfahl zudem eine traditionelle Samgyetang-Suppe, die mit Hühnchen und kräftigendem Ginseng zubereitet wird.
Hundefleisch als sommerliche Delikatesse
KCNA pries vor allem die „unvergleichliche medizinische Wirkung“ von Ginseng aus der Grenzstadt Kaesong und führte dies auf die „besondere Boden- und Wasserqualität sowie die einzigartige Anbaumethode“ der Region zurück. „Das koreanische Volk betrachtet es als gesundheitsfördernden Brauch, in der heißesten Zeit des Sommers heiße Speisen zuzubereiten“, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur.
Solche Empfehlungen stehen im Gegensatz zu Traditionen in anderen Teilen Asiens. Dort zählt Wintermelonensuppe zu den bevorzugten Sommergerichten. Hundefleisch galt früher auch in Südkorea als sommerliche Delikatesse. Im Februar kommenden Jahres tritt in dem Land ein Hundefleisch-Verbot in Kraft.
Neue Temperaturrekorde gemessen
Die koreanische Halbinsel ächzt derzeit unter einem heißen Sommer. In der vergangenen Woche wurden an drei Tagen neue Temperaturrekorde gemessen, die am Sonntag mit 42,5 Grad ihren Höhepunkt erreichten.
In Nordkorea berichteten die Staatsmedien von Temperaturen von bis zu 40 Grad. Experten zufolge ist das international isolierte Land schlecht für Hitzewellen gerüstet. Mehr als 40 Prozent der 26 Millionen Einwohner Nordkoreas leiden dem Welternährungsprogramm zufolge an Unterernährung und haben Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung.
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