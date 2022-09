Geringes Corona-Risiko für ganz Österreich + Grünes Licht für Omikron-Vakzine

Die Corona-Ampel ist am Donnerstag bei ihrer letztwöchigen Einschätzung geblieben und stuft ganz Österreich weiter mit geringem Risiko ein. Damit einhergehend werden die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Wien ebenfalls mit geringem Risiko - also Gelbgrün - bewertet, so die Corona-Kommission. Die Experten begrüßten die aktuelle Impf-Empfehlung des Nationalen Impfgremiums zum 4. Stich sowie den Appell zum Maskentragen. Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg werden mit sehr geringem Risiko - also Grün - eingestuft, Burgenland wird mit mittlerem Risiko der fünfteiligen Skala in der Farbe Gelb bewertet. Das westliche Bundesland fand sich schon in der Vorwoche als einziges Bundesland in der Farbe Gelb wieder.

Die Kommission begrüßt die aktuellen Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums, dass nunmehr alle Personen ab zwölf Jahren sich die Auffrischungsimpfung, also den vierten Stich, holen sollen. Die Experten hoben auch erneut die Relevanz der Medikamente zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen hervor. Seit heute, 1. September wird das Covid-19-Register zum Spitalsbelag veröffentlicht. 60 von insgesamt rund 110 landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten melden derzeit die Daten der Covid-Patienten ein.

Die Corona-Kommission wies nach ihrer Sitzung weiterhin auf die Wichtigkeit der Nutzung des Covid-19-Registers hin, da nur auf Basis zuverlässiger Informationen zur Virulenz bzw. Hospitalisierungsrate und -dauer Aussagen zur Impfeffektivität sowie verlässliche zeitnahe Analysen, Prognosen und Langfristsimulationen erstellt werden können. Die Corona-Kommission begrüßte daher die mittlerweile vermehrte Einmeldung in dieses Register, sieht jedoch weiterhin diesbezüglichen Optimierungsbedarf. Begrüßt wurde auch der dieswöchige Appell des Gesundheitsministers Johannes Rauch (Grüne) an die Bevölkerung, überall dort FFP2-Masken zu tragen, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Rauch hatte auch angekündigt, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Supermärkten im Falle von steigenden Corona-Neuinfektionen und zunehmender Spitalsbelastung im Herbst wieder eingeführt werden könne, auch darüber zeigte sich die Corona-Kommission erfreut.