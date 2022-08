Sommerwelle: Viermal mehr Covid-Todesfälle als 2021

„In Ländern wie Südkorea, Australien und Neuseeland mit niedrigerer Immunisierung hat die BA.5-Welle stärker ausgeschlagen als in Österreich. In Großbritannien hingegen, wo bereits durch frühere Wellen eine stärkere Immunisierung bestand, war die Welle etwas schwächer. Österreich liegt hier im Mittelfeld.“ Die Spitalsaufnahmen blieben aber unter der Erwartung. „Das kann zwei Ursachen haben: Erstens, die Infektionszahlen waren tatsächlich niedriger und ungefähr so wie gemessen. Zweitens, und das erwarte ich eher, wurde weniger getestet und wir haben eigentlich eine höhere Rate. Je nachdem, wie hoch die Dunkelziffer genau war, entscheidet sich, wie der Herbst verlaufen wird“, sagt Klimek.

Insgesamt rechnet Klimek aber Ende 2022 mit einem geringeren Niveau an Todesfällen sowie Spitalsaufnahmen als im Gesamtjahr 2021 – sofern keine neuen Varianten auftreten. „Wir sind definitiv in einer neuen Phase“, so Klimek.