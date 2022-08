Strengerer Wiener Corona-Sonderweg bis 23. Oktober verlängert

Die Stadt Wien hat ihre Corona-Regeln bis vorerst 23. Oktober verlängert. Ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte Freitagfrüh einen entsprechenden Bericht des Standard.

An sich wäre die Ende Mai erlassene Landesverordnung am 23. August ausgelaufen, nun wurde sie um zwei Monate verlängert. Das habe man bereits Ende Juli so beschlossen, sagte der Hacker-Sprecher.

So gilt in Wien im Unterschied zum restlichen Bundesgebiet weiterhin die FFP2-Maskenpflicht in Apotheken, Arztpraxen und öffentlichen Verkehrsmitteln - auch wenn letztere von den Wiener Linien praktisch gar nicht kontrolliert wird, worüber sich immer wieder Fahrgäste beschweren.