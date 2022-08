Schulstart in Wien ohne positive Lehrer

In Wien beginnt am 5. September wieder die Schule, für 20.000 Kinder tut sie das zum ersten Mal. Insgesamt werden 240.000 Schülerinnen und Schüler wieder die Klassen bevölkern. Für Lehrkräfte, die mit dem Coronavirus infiziert sind, bleiben diese hingegen tabu. Dort, wo die Stadt dies dienstrechtlich regeln kann - also in den Pflichtschulen - werden positive Personen nicht unterrichten. Das hat Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag bekräftigt.

Positive Personen unterrichten nicht an Pflichtschulen, Tests sind freiwillig

„Das ist ein viel zu hohes Infektionsrisiko“, begründete der Ressortchef die Entscheidung. Auch nicht-pädagogisches Personal in den Schulen muss bei einer Infektion diesen fernbleiben. Gemäß der Vorgaben des Bundes wäre es prinzipiell auch für infizierte Personen möglich, in die Schule zu kommen - wenn durchgehend eine Maske getragen wird.

Wiederkehr verwies heute auch auf die weiterhin bestehende Möglichkeit, freiwillig PCR-Tests durchzuführen. Verpflichtend sind diese im kommenden Schuljahr aber nicht mehr. Man gebe damit Normalität auch den Kindern zurück, freute sich der Stadtrat beim Pressetermin in einem neu errichteten Schultrakt in der Donaustadt.