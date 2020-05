Sorgenkind Russland: Über 10.000 neue Fälle in 24h; PCR-Tests am Flughafen Schwechat

Einen Tag vor der Lockerung der strengen Beschränkungen in Italien ist die Zahl der neuen Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion am Sonntag deutlich gesunken. 174 zusätzliche Todesopfer wurden gemeldet. Seit dem 10. März war die Zahl der Todesopfer an einem Tag nicht mehr so niedrig. Am Samstag waren noch 474 neue Todesfälle hinzugekommen.

Insgesamt stieg damit die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar auf 28.884. Die Zahl der aktiv Infizierten sank zugleich innerhalb von 24 Stunden von 100.704 auf 100.179, teilte der italienische Zivilschutz mit. 17.242 Covid-19-Erkrankte lagen noch in Italiens Spitälern. Davon befanden sich 1.501 Patienten auf Intensivstationen, 38 weniger als am Vortag. Die Zahl der Menschen in Heimisolation betrug 81.436 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 81.654.