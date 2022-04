Aus für Ninja-Pass in Schulen nach Osterferien + Omikron lähmt Shanghai

Die Zahl der Spitalspatienten, die mit Corona infiziert sind, geht in Kärnten weiter zurück. Am Samstag waren nach Angaben des Landes 152 Menschen in stationärer Behandlung, um zehn weniger als am Freitag, zwölf davon brauchten intensivmedizinische Betreuung.

Zwei Personen sind an oder mit dem Virus gestorben, die Opferzahl stieg damit auf 1.254. 616 Neuinfektionen standen 1.804 Genesene gegenüber, die Zahl der aktiv Infizierten wurde mit 8.209 angegeben.