Erstmals seit Anfang Jänner unter 10.000 Neuinfektionen

Die vierte Corona-Welle ebbt weiter ab und erstmals seit dem 8. Jänner gibt es unter 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Von Sonntag auf Montag wurden 8.033 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 13.680 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.075,80. Aktuell sind 179.237 Personen aktiv infiziert.

In den vergangenen 24 Stunden wurden auch erstmals seit dem 1. November 2021 wieder unter 100.000 PCR-Tests innerhalb eines Tages durchgeführt. Gestern waren es 91.626 Testungen. Das ergibt eine Positivrate von 8,77 Prozent.

16 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Damit forderte die Pandemie bisher 16.242 Todesopfer.

Impfungen

Nicht nur die Zahl der Neuinfektionen, sondern auch die Zahl der Impfungen war gering. 508 Stiche wurden am Sonntag durchgeführt, so wenig wie seit Beginn der Verabreichungen um den Jahreswechsel 2020/21 nicht mehr. Davon waren nur 25 Erststiche sowie 67 Zweit- und 416 Drittimpfungen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.818.418 Personen zumindest eine Impfung erhalten. 6.176.509 Menschen und somit 68,8 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz. Fast 20.000 Personen ließen ihr Impfzertifikat jedoch in der Vorwoche ohne eine erforderliche Auffrischung auslaufen.