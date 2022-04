Genesen – und jetzt? Wie man nach Omikron wieder fit wird

Fast 60.000 Menschen – so viele wie nie – hielten Mitte März in Österreich täglich ein positives Corona-Testergebnis in Händen. Die meisten haben sich am vorläufigen Höhepunkt der Pandemie mit der Omikron-Variante infiziert, die im Vergleich zu ihren Vorgängern mildere Krankheitsverläufe zur Folge hat.

Dennoch: Der Weg der vollständigen Regeneration kann ein langer sein. Viele Genesene fühlen sich auch Wochen nach der Ansteckung schlapp und kämpfen mit Nachwehen wie Erschöpfung, Herzrasen oder Kurzatmigkeit. An körperliche Anstrengung ist oft wochenlang nicht zu denken.