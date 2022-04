Lufthansa-Chef warnt vor Flugausfällen diesen Sommer

An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Coronakrise Stellen abgebaut wurden und nun händeringend nach Beschäftigten gesucht wird. So will etwa Fraport am größten deutschen Flughafen in Frankfurt in diesem Jahr 1.000 neue Mitarbeiter anheuern, hat davon aber erst rund 300 gefunden.

Wegen der steigenden Kerosinpreise kündigte Spohr auch höhere Preise für Flugtickets an. "Tickets werden teurer, das ist klar", sagte er der Zeitung. "Wenn der Ölpreis um zehn Dollar pro Barrel nach oben geht, steigt der Ticketpreis im Schnitt um zehn Dollar", rechnete er vor.

Für die Luftfahrtbranche erwartet der Lufthansa-Chef eine Fortsetzung der Konsolidierung. "Einige europäische Airlines werden es nicht schaffen." Deshalb rechne er mit weiteren Übernahmen durch die großen Airlines. Lufthansa selbst hat zusammen mit der Schweizer Reederei MSC ein Offert zur Übernahme der italienischen Staatsairline ITA abgegeben.