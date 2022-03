Die Ukraine-Krise trifft auch die Austrian Airlines (AUA). Die Flüge nach Kiew, Odessa, Lemberg sowie nach Moskau wurden ja eingestellt. Flüge nach Asien müssen umgeleitet werden und dauern länger (nach Schanghai plus eine Stunde), weil der Luftraum über Osteuropa (und ganz Russland) gesperrt ist. Mit den Mitarbeitern in der Ukraine ist man ständig in Kontakt, um Hilfe anzubieten

Dabei war die Welt bei der AUA bis vor neun Tagen noch halbwegs in Ordnung. In den letzten erhobenen vierzehn Tagen habe es 500.000 Buchungen gegeben, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl. Das habe Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft gemacht. Genaue Daten für die Zeit seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine liegen laut AUA zwar noch nicht vor, ein deutlicher Einbruch zeichne sich aber bisher nicht ab.

Das Prinzip Hoffnung

Deshalb will man an der Hoffnung jetzt einmal festhalten. So wird die AUA das Angebot im Sommer für den Mittelmeerraum erweitern. Beispiele: Valencia, Spanien, wird neu in den Flugplan aufgenommen und Palma de Mallorca wird dreimal täglich angeflogen.