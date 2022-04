Corona-Tests: Jedes Bundesland zimmert sein eigenes System

Wo noch gegurgelt wird

In allen anderen Bundesländern geht „Alles gurgelt“ mit den bisherigen Kooperationspartnern weiter, auch Aus- und Abgabe laufen wie schon in den vergangenen Monaten.

Tirol: Es wird ein zweigleisiges System geben. In den Apotheken können (ab 9. April) pro Person fünf Antigen-Wohnzimmertests monatlich bezogen werden. Zusätzlich bleibt im Bundesland das Gurgel-System aufrecht. Bei der Ausgabe der Testkits über Supermärkte war über die digitale Plattform des Landes schon bisher ein Limit eingezogen. Das wird nun auf fünf Tests pro Monat eingestellt. Wer digital überfordert ist, bekommt in Apotheken Hilfestellung bei der Gurgeltest-Anmeldung.

Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich: Sie ermöglichen zusätzlich zu „Alles gurgelt“ auch weiterhin PCR-Tests in den Apotheken, allerdings muss man sich dort jeden Monat für eine der beiden Varianten Gurgeltests oder direkter PCR-Test vor Ort entscheiden.

Kärnten und Burgenland: Es bleibt beim Gurgeln. Die PCR-Testmöglichkeit gibt es auch in Apotheken, ist aber für jene gedacht, die keinen Internetzugang haben oder nicht technikaffin sind. Das Burgenland bietet eine Übergangslösung für Antigentests an: Bis 9. April gibt es in den Impf- und Testzentren kostenlose Schnelltests.

Wien und Vorarlberg: In der Bundeshauptstadt bleibt es beim bewährten „Alles gurgelt“-System. Antigentests kann man in den städtischen Teststraßen durchführen. Auch Vorarlberg setzt weiter auf „Alles gurgelt“.