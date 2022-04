Langzeit-Kurzarbeits-Bonus kann ab nächster Woche beantragt werden

"Besonders im Gastgewerbe, in der Luftfahrt, im Bereich Sport und Freizeit, sowie in Kultureinrichtungen tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren während der Pandemie sehr lange in Kurzarbeit. Dadurch waren diese Menschen von entsprechenden Einbußen beim Einkommen betroffen. Mit der Auszahlung des von der Bundesregierung beschlossenen Bonus verfolgen wir ein Ziel: Personen, die von der pandemiebedingten Kurzarbeit besonders betroffen waren, sollen entlastet werden. Es ist mir ein Anliegen, dass wir so gewissermaßen einen Ausgleich herstellen, da die betroffenen Personen unverschuldet lange ein geringeres Einkommen hatten", so Kocher.

Gewerkschaft kündigt Unterstützung an

Die Gewerkschaft kündigte für die Betroffenen Unterstützung an. Damit Anspruchsberechtigte so schnell wie möglich zu ihrem Bonus am Konto kommen, werde man österreichweit neben Info-Mailings an Gewerkschaftsmitgliedern auch in zahlreichen Betrieben in den kommenden Wochen persönliche Beratungen und konkrete Hilfestellungen zur Beantragung des Langzeit-Kurzarbeits-Bonus anbieten, kündigte Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, an.