Krieg in der Ukraine bremst Erholung am Arbeitsmarkt

In Österreich sind derzeit 336.650 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen – um 7.000 weniger als vor einer Woche. Der Stand Mitte März ist damit geringer als im Sommer des vergangenen Jahres, und schon da gab es Knappheit, sagt Kocher. Die Lage am Arbeitsmarkt sei damit sehr positiv, es gebe die geringste Arbeitslosigkeit seit 2011.

Krisenresilienz

Gäbe es nicht die aktuelle Unsicherheit, würde die Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen, ist Kocher überzeugt. Er glaubt aber, dass sich die Dynamik einbremst. Eine gewisse Krisenresilienz sei in den vergangenen Monaten immerhin zu spüren gewesen.