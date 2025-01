Koalition geplatzt, Nehammer zurückgetreten: Kurz winkt als Nachfolger ab

Es seien sehr herausfordernde Zeiten, sagt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger eingangs in der Pressekonferenz. Der Jahreswechsel sei ein guter Zeitpunkt, um den Blick in die Zukunft zu richten. "Viele Menschen erleben in Österreich die Folgen einer tiefsitzenden Wirtschaftskrise, wir gehen in das dritte Jahr einer Rezession", so Meinl-Reisinger. Die Menschen stünden teils vor existenziellen Fragen, Unternehmen am Rande der Wettbewerbsfähigkeit. Die Lage in Europa sei insgesamt instabil, die Lage, auch die Politik in Österreich, sei "alles andere als gewöhnlich". Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Österreich wolle "Kein Weiter wie bisher".

Ungewöhnlich sei auch gewesen, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen der FPÖ nicht den Regierungsbildungsauftrag erteilt habe. Der Grund: Herbert Kickl, "und nur er allein", sei gescheitert, eine tragfähige Mehrheit für eine Regierung zu bauen. Zu all den Problemen meint sie: "Populismus hat auf keine dieser Fragen eine Antwort!"