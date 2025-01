Knackpunkte von Blau-Schwarz: Wo sich ÖVP und FPÖ einig sind – und wo nicht

Wie auch die ÖVP, plädiert die FPÖ für ausgabenseitiges Sparen bei der Budgetsanierung. Die Blauen gingen im Oktober sogar so weit, einen „ausgeglichenen“ Haushalt bis 2029 anpeilen zu wollen. Gelingen sollte das unter anderem mit „Ausgabenchecks“ bei Ministerien, Sparen bei Förderungen, „kostensenkenden Maßnahmen bei der Zuwanderung ins Sozialsystem“ und einer Reform der Bildungskarenz. Wirtschaftsexperten plädieren eher für einen „Sparmix“ bei der Budgetkonsolidierung – also auch für neue Steuern.

Und dabei geht es noch lange nicht um ein ausgeglichenes Budget, sondern darum, die Neuverschuldung gemäß der EU-Fiskalregeln einzubremsen. Je nach Szenario, sind dafür Einsparungen von rund 18 Milliarden Euro bis 2031 nötig. Übrigens bleibt Blau-Türkis hier kaum noch Zeit: Bis 15. Jänner muss Österreich der EU-Kommission sein Maßnahmenpaket gegen übermitteln. Ansonsten könnte der EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen am 21. Jänner ein Defizitverfahren über Österreich verhängen. Denkbar wäre auch, dass die EU Österreich einen Aufschub gewährt. Der Grund: Mangels klarer politischer Verhältnisse konnte man bisher kein neues Budget beschließen.

Weitere Konfliktfelder: Die FPÖ ist – im Gegensatz zur ÖVP – gegen das Raketenabwehrprojekt Sky Shield, gegen weitere Hilfszahlungen an die Ukraine und für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland. Und während Kickl mittlerweile mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in einer gemeinsamen EU-Fraktion sitzt, hat sich die ÖVP von diesem distanziert. Bei anderen Punkten wären blau-türkise Ideen wiederum ident: Sei es ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam oder die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters.

Migration und Integration

Die FPÖ fordert eine „Festung Österreich“ mit Pushbacks an den heimischen Grenzen, die ÖVP forciert EU-weite Lösungen. Dennoch gäbe es in vielen Punkten mögliche Schnittmengen bei Integration und Migration: Weniger Sozialhilfe für Zuwanderer, eine Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts oder das Forcieren von Abschiebungen.

Klima und Energie