Umfaller der ÖVP? Wer für eine Regierung mit FPÖ-Chef Kickl zu haben wäre

Jenen Kickl also, dem Stocker noch im Dezember im Parlament ausrichtete: „Es will Sie niemand in diesem Haus. Auch in dieser Republik braucht sie keiner.“ Was dabei untergeht: Auch alle anderen türkisen Spitzenfunktionäre haben – mit teils kaum weniger scharfen Worten – ebenfalls bis zuletzt ein Bündnis mit der Kickl-FPÖ ausgeschlossen.

Einige von ihnen werden wohl Stockers dramatische Kehrtwende mitmachen.