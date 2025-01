Übernimmt Christian Stocker interimistisch die ÖVP?

Die Spitze der ÖVP bespricht sich Sonntagmittag im Bundeskanzleramt über die weitere Vorgangsweise.

Es geht um viel. Sehr viel: Die Führung der Volkspartei, also Noch-Bundeskanzler und -ÖVP-Chef Karl Nehammer, hat ja wie berichtet Samstagabend nicht nur die Koalitionsverhandlungen für beendet erklärt, sondern auch sein Dasein an der Spitze von Regierung und Partei. Und es geht um den Verbleib in möglichen Regierungsverhandlungen, diesmal mit der FPÖ, oder den Entscheid zum Gang in Neuwahlen.

Letzteres unter denkbar schlechten Vorzeichen, denn der ÖVP werden weitere Verluste in Aussicht gestellt, der FPÖ weitere Zugewinnen. Von bis zu 35 % gehen manche Umfragen derzeit aus.

Doch wer soll die Volkspartei nach den gescheiterten Regierungsverhandlungen nun übernehmen? Wie berichtet kommen nach Nehammers Abschied auf Raten nicht viele infrage.

Generalsekretär Stocker könnte Übergangslösung sein