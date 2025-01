Nehammer wackelt: Wer als neuer ÖVP-Chef in Frage kommt

Die verschiedenen ÖVP-Flügel verbreiten unterschiedliche Namen. Da wäre erstens Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, die Anfang November eigentlich ihren Rückzug aus der Spitzenpolitik verkündet hatte. Der 43-jährige Salzburgerin wurde immer wieder nachgesagt, Nehammer beerben zu wollen. Dem Vernehmen nach wäre sie auch gerne EU-Kommissarin geworden. Nehammer bevorzugte aber Ex-Finanzminister Magnus Brunner. Während die Juristin noch an den Regierungsverhandlungen teilnahm, kündigte sie an, für kein Ministeramt mehr zur Verfügung zu stehen – und Anwälten werden zu wollen.

Was für Edtstadler spricht: Regierungserfahrung im Bund und internationales Format. Was ihr bisher fehlte: Rückhalt in den wichtigsten Bünden und Ländern. Zudem gab es unglückliche öffentliche Auftritte. Etwa, als sie – wohl unabsichtlich – für die gesetzliche 41-Stunden-Woche plädierte. Eine Zusammenarbeit mit Kickl hat Edtstadler auch ausgeschlossen.