Koalition: Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ drohen zu platzen

„Jetzt warten wir einmal ab, was die ÖVP will“, heißt es in roten Verhandlerkreisen. SPÖ-Teilnehmer an den aktuell laufenden Gesprächen im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz sprechen von einem „merkwürdigen Eiertanz“ der sich vor Ort gerade vollziehe. Man spreche in wechselnden Gruppen, ständig würden ÖVP-Vertreter den Raum verlassen, um sich intern zu beraten.

Anwesend seitens der ÖVP ist neben Nehammer unter anderem der oberösterreichische Abgeordnete und WKO-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer, der seitens der SPÖ als vehementer Bremser wahrgenommen wird, sowie Generalsekretär Christian Stocker.

„Man hat den Eindruck, die ÖVP will den Anschein vermeiden, dass sie für Scheitern der Gespräche verantwortlich ist“, heißt es aus SPÖ-Kreisen.

Mögliche Nehammer-Nachfolger

Sollten die Gespräche heute scheitern, würde das auch das Ende von Nehammer als ÖVP-Parteichef sein. In der ÖVP kursieren schon Namen von möglichen Nachfolgern. Neben Hattmannsdorfer wird auch der nö. Klubobmann Jochen Danninger genannt. Auch ein Comeback vom Ex-Kanzler Sebastian Kurz stand zuletzt im Raum.

Laut KURIER-Informationen findet heute, Samstag, zudem ein physisches Treffen der ÖVP-Landeshauptleute statt. Wo genau, ist nicht bekannt.