Warum die Wiener Neustadt-Connection für die FPÖ-ÖVP-Regierungsgespräche wichtig ist

Stocker ist seit 2000 Vizebürgermeister von Wiener Neustadt. Ebendort lebt FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Beide kennen einander - kritisieren einander öffentlich aufs Schärfste. Und haben dennoch "einen Draht zueinander", wie es aus dem Umfeld beider heißt.

Dies fällt auch Nationalratsabgeordneten aller Parteien auf, die Schnedlitz und Stocker oft abseits zusammenstehen und reden sein. Oft gehe es dabei um: Wiener Neustadt. In der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs - nach der Landeshauptstadt St. Pölten - lebt auch Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer.

Dem Landeshauptfrau-Stellvertreter von Johanna Mikl-Leitner wird zudem eine besonders gute Gesprächsbasis zum Wiener Neustädter ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger nachgesagt.

Die Gespräche, die 2023 schlussendlich die ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich bringen, finden laut KURIER-Informationen damals nicht in St. Pölten, sondern eben in Wiener Neustadt - und maßgeblich auch zwischen Landbauer und Schneeberger statt. So ähnlich könnte es jetzt für den Bund laufen.