Regierungsauftrag für Kickl? Van der Bellen trifft am Dreikönigstag FPÖ-Chef

Gegen 14:45 öffnet sich am Sonntag die berühmte Tapetentür in der Hofburg, der Bundespräsident Alexander Van der Bellen tritt vor die Kameras und sagt nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer:

„ Nehammer hat mir heute in einem persönlichen Gespräch versichert, dass der Übergang in aller Ruhe und geordnet stattfinden wird. Konkret bedeutet das, dass Herr Nehammer vorerst als Kanzler die Verwaltung in der Regierung fortführen wird und in der kommenden Woche ein neuer Kanzler der Übergangsregierung von mir betraut wird. Damit sind die ordentliche Verwaltung und die Fortführung der Amtsgeschäfte der Republik Österreich sichergestellt und gewährleistet.“

So reagiert die FPÖ

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger erklärte gegenüber der APA, er gehe davon aus, dass Van der Bellen Kickl am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen werde. Einen anderen Weg könne es nicht geben. Danach werde man auch in der FPÖ „intern beraten“. Die mittlerweile neue ÖVP-Position in Bezug auf die Freiheitlichen wertete Abwerzger als „positive Signale“.Bezüglich des geschäftsführenden ÖVP-Chefs Christian Stocker sei wegen dessen Aussagen in der Vergangenheit zwar eine „gesunde Skepsis“ angebracht: „Das Vertrauen muss er sich erst erarbeiten.“ Aber auch dessen offensichtlicher Sinneswandel sei ein „positives Signal“.

Zuvor hatte Oberösterreichs LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner noch wenig versöhnlich mit dem Bundespräsidenten gezeigt: Van der Bellen habe durch „seinen Regierungsbildungsauftrag an Karl Nehammer, der von Beginn an zum Scheitern verurteilt war, unser Land an den Rand einer veritablen Staatskrise manövriert“, so Haimbuchner. Dass Nehammer bei den Verhandlungen mit der Babler-SPÖ einen „Bauchfleck“ hingelegt habe, überrasche nur den Bundespräsidenten. Die Zeit des Taktierens müsse nun vorbei sein und Van der Bellen den Wählerwillen „endlich akzeptieren“.