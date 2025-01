Im kleinen Kreis hat Van der Bellen schon am Tag vor dem Gespräch klargemacht, dass es für ihn längst nicht sicher ist, dass Kickl Kanzler wird - und das hat weniger mit Van der Bellen und mehr mit Kickl selbst zu tun. Warum das so ist, dazu später mehr.

In den vergangenen Wochen wurde ihm in Telefonaten und persönlichen Gesprächen mit Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger versichert, dass die Koalition im Entstehen ist.

Als Beate Meinl-Reisinger am Freitag schließlich in einer Pressekonferenz ihren Rückzug aus den Koalitionsgesprächen erklärte, wurde die Hofburg zwar vorab informiert - allerdings nur eine knappe Stunde vor Beginn der Pressekonferenz. Spätestens da fühlte sich Van der Bellen getäuscht. In der Hofburg ist man überzeugt, dass die dramaturgisch starke Rücktrittsrede der Neos-Chefin kein Schnellschuss war, sondern schon am Donnerstag vorbereitet und geschrieben wurde. Anstatt vermittelnd zwischen den drei Verhandlern eingreifen zu können, wurde Van der Bellen vor vollendete Tatsachen, oder besser gesagt: mitten in eine Krise, gestellt.