Kräftemessen innerhalb der ÖVP: Der Machtverlust des ÖAAB

Dass Nehammer nun den Hut genommen hat, bringt also Einflusseinbußen mit sich. "Gott sei Dank", zeigt sich so mancher Funktionär erleichtert, gilt der Arbeitnehmerbund innerparteilich schließlich als "linker Flügel".

Christopher Drexler musste in der Steiermark nicht nur den Sessel des Landeshauptmanns räumen, sondern auch den des Parteichefs. Seine Nachfolgerin Manuela Khom kommt aus dem Wirtschaftsbund. Ebenso wie Tirols Landeshauptmann Anton Mattle , der mit Günther Platter ebenfalls einen ÖAABler beerbt hat.

Umbauten in den Ländern

Bei der Wahl des Koalitionspartners auf Länderebene dürfte die Bündniszugehörigkeit (und etwaige linke Flügel) allerdings keine Rolle spielen. Außer in Tirol wird überall gemeinsam mit der FPÖ regiert.

Von fünf schwarzen Landeshauptleuten sind damit nun drei dem WB zugehörig: Salzburgs Wilfried Haslauer , Vorarlbergs Markus Wallner und eben Mattle. Der ÖAAB stellt mit Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Thomas Stelzer in Oberösterreich nur noch zwei Landeshauptleute.

Der Wirtschaftsbund gewinnt jedenfalls an Einfluss. Dass dieser derzeit seine Muskeln spielen lässt, dürfte auch damit zusammen, dass heuer die Wirtschaftskammerwahlen rund um den mächtigen Präsidenten Harald Mahrer stattfinden, ist bei ÖVP-Funktionären zu hören.

In Regierungsbildungsverhandlungen ging es schließlich um viele Wirtschafts- und Unternehmerinteressen – ein Umfallen bei diversen Positionen hätte Enttäuschung bei der eigenen Klientel und damit mitunter weniger Wählerstimmen bedeutet.

Der neue ÖVP-Chef Christian Stocker dürfte zumindest um Einigkeit innerhalb der ÖVP bemüht sein: Er hat in seiner Antritts-PK am Sonntag ein Zeichen gesetzt, indem jeweils ein Vertreter jeder Teilorganisation an seiner Seite stand.