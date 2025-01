FPÖ-Landesparteien optimistisch für Regierungsbildung

Freiheitliche Landeschefs haben sich am Dienstag zuversichtlich zu einer möglichen Regierungsbildung geäußert. Tirols Markus Abwerzger zeigte sich prinzipiell guter Dinge, was die anstehenden Verhandlungen mit der ÖVP betrifft.

Abwerzger: "Es war wohltuend. Ich bin richtig aufgeblüht"

Gerade aus der Tiroler ÖVP würden ihn etwa "sehr viele positive Stimmen" hinsichtlich einer Koalition mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl erreichen, sagte Abwerzger. Er könne die Presseerklärung seines Bundesparteiobmannes nur vollinhaltlich unterstützen: "Es war wohltuend. Ich bin richtig aufgeblüht." Es gehe darum, dass die ÖVP deutlich mache, dass man ihr vertrauen könne. Und sie sich das Vertrauen der FPÖ verdiene: "Es braucht ein ehrliches, ein anderes Regieren." Die Verhandlungen sollten laut Abwerzger, der auf dem Weg zum Parteipräsidium nach Wien war, "nicht allzu lange dauern": "Wenn es diese Vertrauensbasis gibt."

Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann und Landesstatthalter Christof Bitschi sagte am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, die Ausgangssituation für die Regierungsverhandlungen sei alles andere als einfach, bis dato habe er aber das Gefühl, "dass es in eine positive Richtung gehen kann", so wie er das auch in Vorarlberg gehabt habe - wo seit Herbst Schwarz-Blau regiert. Bei Scheitern der Verhandlungen wäre die einzige Option Neuwahlen, warnte Bitschi, das klare Ziel sei nun, sehr schnell eine stabile Regierung zu bilden. Die verschiedenen Erwartungshaltungen müssten unter einen Hut gebracht werden, die FPÖ werde sich jedenfalls "nicht verbiegen lassen", auch, was den Europakurs betreffe.