Kanzler-Aus und Babler-Kritik: Nehammer äußert sich nach dem Rücktritt

Nach seinem bereits erfolgten Abgang als Parteichef wird er am Freitag auch als Kanzler zurücktreten, kündigt er an. Wer ihm nachfolgt, ist noch offen.

Woran sind die Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und Neos wirklich gescheitert? Die SPÖ gibt der ÖVP und den Neos die Schuld, die Neos insbesondere SPÖ-Chef Andreas Babler . Dieser sei in den Verhandlungen gar "cholerisch" aufgetreten, habe sich nicht an Abmachungen gehalten, so die Pinken.

Der SPÖ habe in den Verhandlungen teils auch die Disziplin gefehlt. Einmal sei es darum gegangen, noch weitere Details auszuhandeln, von der SPÖ sei aber niemand zum ausgemachten Termin erschienen: "Das lässt dann auch ein Stück weit Ernsthaftigkeit in den Verhandlungen vermissen", sagt Nehammer.

Was macht Karl Nehammer jetzt?

Wird Nehammer in die Politik zurückkehren, wie geht es bei ihm weiter? Er habe sich viele Gedanken gemacht, was er nach seiner Amtszeit vermissen werde, sagt Nehammer. Und meint: "Solche Fragen definitiv nicht." Sie seien sinnlos, das ganze Leben sei davon geprägt, nicht zu wissen, "was in der nächsten Minute passiert".

Was seine Nachfolger nun jedenfalls am wenigsten bräuchten, sei "ein guter Tipp von einem Ex-Kanzler", sagt Nehammer abschließend.