Aus: ÖVP bricht Koalitionsverhandlungen mit SPÖ ab

Die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sind endgültig gescheitert. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat sie Samstagabend abgebrochen: "Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt alles versucht. Eine Einigung ist in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich, so hat es keinen Sinn für eine positive Zukunft Österreichs", so Nehammer in einem kurzen Statement. Über den weiteren Fahrplan werde die Volkspartei in Kürze informieren.

"Wir haben bis zum Schluss die Hand ausgestreckt, aber die ÖVP hat sich nicht bewegt", heißt es von Seiten der SPÖ. Nun liege der Ball bei der ÖVP. Wie berichtet, war bis zuletzt um die Sanierung des Budgets gerungen worden. Um 19.30 Uhr will sich Parteichef Andreas Babler erklären, flankiert von Klubchef Philip Kucher und Sozialsprecher Josef Muchitsch.