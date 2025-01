Nepp versus Mahrer: Streit von Wiener ÖVP und FPÖ im Schatten der Bundeskrise

Während auf Bundesebene alle darauf warten, wie es weitergeht und ob sich eine ÖVP-FPÖ-Koalition bildet, wächst sich ausgerechnet unter diesen beiden Parteien auf Wienebene ein Streit aus.

Wiens ÖVP-Chef und "Kickl-Hasser" Karl Mahrer müsse zurücktreten, ließ Lukas Brucker, Landesparteisekretär der Wiener Blauen, via Presseaussendung der ÖVP ausrichten. Aus seiner Sicht habe sich Mahrer "in peinlicher Weise an das linke Lager innerhalb der SPÖ angebiedert und gemeinsam mit dem Babler-Erfinder, Bürgermeister Ludwig, bis zum Schluss für diese schwarz-rote Belastungskoalition gekämpft."