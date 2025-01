Karl Nehammer tritt zurück: Das Ende einer politischen Ära in der ÖVP

"Karl, wie geht's", lässt sich Karl Nehammer seit kurzem in einem Podcast fragen. Eher schlecht, dürfte er heute antworten. Nehammer zieht sich unter dem Druck von Wirtschaft und Ländern sowohl aus dem Kanzleramt als auch aus der ÖVP-Zentrale zurück. Zum Verhängnis wurde ihm, dass er weder das gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl ausgerufene Duell noch die Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und NEOS gewinnen konnte.

Nehammer profitierte von Kurz-Abgang

Gegen den scheidenden ÖVP-Chef haben die meisten in der Partei nichts, was für ihn eine gute politische Lebensversicherung war. Nehammer gilt als freundlich und umgänglich, selbst bei andere Parteien wohl gelitten. Stufe für Stufe hatte er sich in der Volkspartei hoch gedient, und als ihm die Grünen den Gefallen taten, im Jahr 2021 Sebastian Kurz aus der Regierung zu kicken, wurde nach dem Interregnum mit Alexander Schallenberg das Kanzleramt für Nehammer frei.