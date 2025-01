Das Scheitern ist vorprogrammiert

Zurück bleibt jedenfalls ein politischer Scherbenhaufen, über den sich nur FPÖ-Chef Herbert Kickl wirklich freuen kann. In der Bevölkerung wird auf das alles größtenteils nur noch mit Frust reagiert, das Ansehen der Politik ist auf einem noch nie da gewesenen Tiefpunkt. Da hat auch wenig geholfen, dass Karl Nehammer und Andreas Babler gegenüber Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärt haben, nun an einer türkis-roten Koalition arbeiten zu wollen. Es fehlt innerhalb und außerhalb der beiden ehemaligen Großparteien der Glaube daran, dass diese Konstellation funktionieren kann.

Wer soll auch dieses Bündnis zusammenhalten, dessen Mehrheit im Parlament nur mit einem Mandat abgesichert ist? Die Pragmatiker in den beiden Parteien? Die haben sich schon bisher in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen können. Die Sozialpartner? Die gelten zwar als stabilisierender Faktor, aber nicht als Motor für den Fortschritt. Und auch sie konnten am Verhandlungstisch keine verbindende Achse schaffen. Die Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Philip Kucher (SPÖ), indem sie bei entscheidenden Gesetzen für die notwendige türkis-rote Mehrheit sorgen? August Wöginger ist das zuzutrauen, Philip Kucher weniger, weil das Abstimmungsverhalten seiner Mandatare zu sehr vom Gutdünken so mancher roter Landesparteivorsitzenden abhängig ist.

Womit der Bundespräsident – ob er will oder nicht – doch noch Herbert Kickl aufs Spielfeld holen muss, will er nicht schnurstracks auf Neuwahlen zusteuern. Ob der dann eine Regierung zusammenbringt, ist genauso ungewiss. Wobei ihm speziell die ÖVP dann in neuer Familienaufstellung gegenübersitzen wird. Sollte das so kommen, dann sind nicht nur Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger daran schuld, dann muss auch Alexander Van der Bellen an seine Brust schlagen. Er ist einer der Mitverursacher dieses politischen Tohuwabohus.