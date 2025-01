Spätstarter: So tickt der neue ÖVP-Chef Christian Stocker

Eigentlich wollte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker Samstagabend auf den Winternachtsball in Wiener Neustadt gehen. Dazu kam es nicht, Stocker war am innenpolitischen Parkett gefragt. Zuvor hatten sich die Ereignisse überschlagen: Am Freitag stiegen die Neos aus den Koalitionsverhandlungen aus, am Samstag dann die ÖVP. Parteichef und Kanzler Karl Nehammer legte zudem seine Funktionen zurück.

Sonntagvormittag erfuhr der KURIER vorab: Vorerst soll Christian Stocker die ÖVP als interimistischer Parteichef übernehmen. Der Bundesparteivorstand bestellte Stocker daraufhin einstimmig. Der sprach von einer "großen Ehre und Freude", er werde die Verantwortung mit "großer Demut" erfüllen.