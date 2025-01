ÖVP-Hattmannsdorfer kritisiert SPÖ: "Eine totale Themenverfehlung"

Österreich bekommt keine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos. Am Freitag stiegen die Neos aus den Verhandlungen aus, am Samstag auch die ÖVP. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer wird seine Ämter niederlegen, die Volkspartei sucht indes einen Nachfolger, der als Juniorpartner mit FPÖ-Chef Herbert Kickl koalieren würde.

Was zusätzlich noch debattiert wird, also aus Sicht der Parteien: Wer ist Schuld am Ende der Verhandlungen? Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hielt sich mit Details bedeckt. Aus Neos-Kreisen heißt es, dass die SPÖ mehrere Reform-Zusagen, etwa im Pensionsbereich, kurz vor Jahreswechsel wieder zurückgezogen und neue vermögensbezogene Steuern gefordert hätte. SPÖ-Chef Andreas Babler erhob wiederum diverse Vorwürfe gegen die Neos und die ÖVP.

Bablers Attacke

Der SPÖ-Vorsitzende machte am Samstag in der ZiB2 insbesondere den ÖVP-Wirtschaftsflügel für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen verantwortlich. Jener Flügel, der von Anfang an mit der FPÖ geliebäugelt habe, hätte sich durchgesetzt, so Babler. Und weiter: "Wir konnten uns nicht verständigen, dass leistbare Energiepreise mehr wert sind als Aktienkurse. Sie wollten das Pensionsantrittsalter erhöhen und Kürzungen im Gesundheitsbereich machen."