SPÖ-Chef Babler: "Jetzt droht ein rechtsextremer Kanzler"

Und weiter: "Der ÖVP ist nicht bewusst, was jetzt weiter droht, weil sie aufgestanden ist", so der SP-Chef in einer Pressekonferenz. "Die Österreicher leiden unter Teuerung und Arbeitslosigkeit. Wir haben mit all unserer Energie verhandelt, damit wir uns diesen Herausforderungen stellen können."

Babler zeigt sich überzeugt, dass die letzten strittigen Punkte noch zu lösen gewesen wären. "Schließlich haben wir zuvor Fortschritte gemacht, die uns keiner zugetraut hat. In Bereichen wie Bildung, Integration und Arbeitsmarkt." Zur Sanierung des Budgets müssten aber alle einen Beitrag leisten.