USA: Iran will Russland mit Drohnen beliefern + E-Control-Chef rechnet mit Gas-Lieferstopp

Russlands PrĂ€sident Wladimir Putin und der tĂŒrkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben ĂŒber mögliche Lösungen des Streits um Getreideexporte aus der Ukraine telefoniert. Es sei Zeit fĂŒr die UNO, den Plan fĂŒr einen Getreidekorridor durch das Schwarze Meer umzusetzen, hieß es heute in einer Mitteilung des tĂŒrkischen PrĂ€sidialamts. Die Rede war auch von einem geplanten "russisch-tĂŒrkischen Treffen auf höchster Ebene" in nĂ€chster Zeit. Details wurden nicht genannt.

Russland hatte sich zuletzt gesprĂ€chsbereit in Bezug auf die GetreidevorrĂ€te gezeigt, die seit Beginn des Krieges Ende Februar in der Ukraine feststecken. Zugleich streitet Moskau, das den Krieg begonnen hat, aber immer wieder vehement ab, Weizenexporte zu verhindern und so die Lebensmittelsicherheit in der Welt in Gefahr zu bringen. Viele westliche Politiker und auch die Ukraine selbst machen Russland hingegen ganz klar fĂŒr die Situation verantwortlich. Putin und Erdogan besprachen bei ihrem Telefonat Angaben beider Seiten zufolge auch die Lage in Syrien. Erdogan habe sich fĂŒr die VerlĂ€ngerung des grenzĂŒberschreitenden Hilfsmechanismus in Syrien ausgesprochen, hieß es aus Ankara. Die Regelung, die am Sonntag ausgelaufen war, hatte den Vereinten Nationen erlaubt, wichtige HilfsgĂŒter ĂŒber die Grenze auch in Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte sich aber nicht auf eine VerlĂ€ngerung des Mechanismus einigen können. Russland hatte am vergangenen Freitag sein Veto gegen einen Resolutionsentwurf eingelegt, der eine Fortsetzung um ein weiteres Jahr vorsah. Eine Gegenresolution von Russland, nach der der GrenzĂŒbergang Bab al-Hawa fĂŒr sechs Monate offen bleiben sollte, fand ebenfalls keine Mehrheit.