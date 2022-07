Hohe Erwartungen an Robert Habecks Wien-Besuch

In Deutschland ist Robert Habeck (Grüne) als Wirtschafts- und Klimaschutzminister gerade der Mann der Stunde. Und der beliebteste Politiker obendrein. In Österreich ist Habeck am Dienstag zu Gast. Auf dem Programm stehen Gespräche mit seiner österreichischen Parteikollegin, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Vizekanzler Werner Kogler hat Corona und kann nicht teilnehmen.