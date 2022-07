Österreichs Grüne und das Imageproblem der "Musterschüler"

Dass die Grünen in Österreich dazu allerdings fähig sind, stellten Kogler und die grüne Klubchefin Sigrid Maurer unter Beweis. "Kogler und Maurer sind denn auch der Kitt der Koalition. Leonore Gewessler hat im Vergleich zu Habeck aber noch nicht gezeigt, dass sie kompromissfähig ist. Sie hat – Stichwort Lobautunnel – gezeigt, was sie verhindern, nicht aber, was sie lösen kann. Und das haben sich die Menschen gemerkt."

Die "Musterschülerin"

Für Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle hat Gewessler vor allem auch das Problem, dass sie sich zu Beginn als "Musterschülerin" gegeben hat und diesen Ansprüchen nun nicht mehr gerecht werden kann. Ihr deutscher Amtskollege Habeck habe es hier "etwas leichter", denn er habe nach Außen hin "nie diesen Anspruch an Perfektion gestellt und punktet durch Offenheit und Ehrlichkeit". Generell hätten Kogler und Co. das Problem, "dass sie die hohen moralischen Ansprüche, die an sie gestellt werden, derzeit nicht erfüllen können."

Leonore Gewessler habe allerdings "das Potenzial, wie Habeck die Rolle des Krisenmanagers einzunehmen", so Bachmayer. Der Grund: "Gewessler hat das Profil, das man dafür braucht".