Robert Habeck, der grüne Menschenfänger

Habeck, 1969 in Lübeck geboren, studierte Philosophie, Germanistik und Philologie. Mit seiner Frau Andrea Paluch veröffentlichte er Kinderbücher und Romane. 2002 trat er den Grünen bei, weil er einen "größeren Kampfplatz als unseren Schreibtisch" brauchte, so seine Frau. 2012 wurde er in Schleswig-Holstein Umweltlandesrat, ab 2018 war er mit Annalena Baerbock Parteivorsitzender. In die Wahl zog aber sie – und stolperte über Affären. Seit 2021 ist er Minister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler.

Die taz nennt ihn "Bundesmetaphernminister", die NZZ "smarten Wuschelkopf", die Süddeutsche urteilt, er sei "Projektionsfläche für all jene, die früher mal zu viel Tocotronic gehört haben". Am Dienstag trifft Habeck seine Pendants Kogler und Gewessler in Wien.