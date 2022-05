Die bessere Kanzlerin? Wie Baerbock Scholz abhängt

Alles Herumwinden, das wohl diplomatisch gedacht war, brachte ihm aber lediglich den Vorwurf ein, nach wie vor zu Moskau-treu zu sein. Jetzt, da Baerbock ihn mit ihrer Überraschungsreise buchstäblich überholt hat, stellt sich für den Kanzler ein neues Problem: 30 Prozent der Deutschen glauben laut Umfrage, sie wäre „die bessere Scholz“, schreibt die Bild; sie ist die beliebteste deutsche Politikerin.

Umfragen sind Momentaufnahmen, und diese Überhöhung wird auch Baerbock an einen Moment im Wahlkampf erinnern, der ihre Politik bis heute prägt. Gut ein halbes Jahr vor dem Urnengang lagen die Grünen in Umfragen auf Platz eins, viele Medien schrieben Baerbock umgehend ins Kanzleramt. „Die Frau für alle Fälle“, titelte etwa der Spiegel, „Endlich anders“ der Stern. Enthüllungen um falsche Spesenabrechnungen und einen behübschten Lebenslauf später hieß es nur mehr: „Willkommen in der Wirklichkeit!“

Solche Ausrutscher würden der 41-Jährigen heute nicht mehr passieren. Sie sei mit dem Amt gewachsen, sagen Wegbegleiter, inszeniere sich in der Rolle, die sie gut beherrsche – als erste Frau im Amt, die glaubhafte und auch feministische Außenpolitik in einer Männerwelt machen will. In kleiner Runde erzählt sie darum Geschichten wie jene, als sie unlängst den Wodka ihres Amtskollegen Lawrow ablehnte. „Wenn mittags Wodkatrinken ein Härtetest ist – ich habe zwei Kinder geboren“, so ihre Replik.

Mit solcher Chuzpe kann Scholz tatsächlich schwer mithalten.