Die fünf großen Lügen in Putins Rede

Lüge Nummer 3: Die Geschichte

Moralische Verderbtheit, Russophobie und Geschichtsfälschung – all das wirft Putin dem Westen gern vor, so auch in seiner Rede am 9. Mai. Allerdings: Alles, was nicht seiner Erzähl- und Sichtweise der russischen Geschichte entspricht, nennt der russische Präsident “Fälschung”. Spricht man in den baltischen Staaten von der “Okkupation” während der Sowjetzeit, nennt der Kreml das schlicht “Russophobie”. Werden in der Ukraine Statuen historischer Personen aufgestellt, ist das für Russland eine “Verehrung von Verrätern”.

Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass Russland seine eigene Geschichte schönfärbt. Die NGO Memorial, die seit Jahrzehnten die Verbrechen Stalins aufarbeitete, wurde vor Kurzem deshalb zum „ausländischen Agenten“ abgestempelt und verboten.

Lüge Nummer 4: Die Chronologie

Um den Angriff zu rechtfertigen, behauptet Putin, Kiew habe den Kauf von Nuklearwaffen geplant. Das Thema hat der ukrainische Präsident Selenskij tatsächlich einmal aufs Tapet gebracht, und zwar bei der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar, kurz vor der Invasion. Da erwähnte er allerdings nur das Budapester Memorandum aus dem Jahr 1994, bei dem die Ukraine alle ehemals sowjetischen Atomwaffen an Russland abgab – im Austausch für Sicherheitsgarantien, die auch die territoriale Integrität des Staates absichern sollten. Sieht man sich die Annexion der Krim und den Krieg im Donbass ab 2014 an, wird sichtbar: Russland hat sich daran nicht gehalten - und die Ukraine hat keinerlei Atomwaffen.

Auch Putins Vorwurf, die NATO habe schon vor Kriegsbeginn Lieferungen moderner Kriegsausstattung an Kiew vorgenommen, ist zeitlich falsch. Die großen Lieferungen begannen erst, nachdem Moskau die Panzer rollen hat lassen, schwere Waffen werden erste seit Kurzem geschickt.

Lüge Nummer 5: Die Geographie

Früher nannte Putin den Donbass und die Krim „russische Welt“, weil dort hauptsächlich russisch gesprochen wird. Jetzt bezeichnet er sie als „historisch russisches Land“ – das ist aber auch eine Verdrehung von Tatsachen: Die Krim wurde 1783 von Zarin Katharina der Großen gewaltsam erobert, davor herrschten dort die Griechen, die Ottomanen und die Tataren. Und der Donbass ist nach wie vor Teil der Ukraine, ungeachtet der pro-russischen Separatisten, die Teile von Lugansk und Donezk besetzt halten.

Auffällig für viele Beobachter war übrigens auch ein Faktum, und zwar eine Weglassung Putins. Bei jeder Parade in den vergangenen Jahren sprach der Kremlchef immer über die „Unzulässigkeit“ des Krieges – nur heuer nicht.

Dieser Artikel ist auch auf ukrainisch erschienen: