Selenskij: "Haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle"

China und Belarus haben ein schnellstm├Âgliches Friedensabkommen in der Ukraine gefordert. Die staatliche belarussische Agentur Belta berichtete am Mittwoch, Chinas Pr├Ąsident Xi Jinping und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko h├Ątten bei einem Treffen in Peking zudem ihre tiefe Besorgnis ├╝ber die Entwicklung des bewaffneten Konflikts zum Ausdruck gebracht. Belarus und China seien daran interessiert, eine Eskalation der Krise zu verhindern, hie├č es.

Zudem seien sie bereit, sich f├╝r die Wiederherstellung von Frieden und Ordnung in der Region einzusetzen. Xi erkl├Ąrte in einer im TV ├╝bertragenen Stellungnahme, China sei sehr daran interessiert, Vertrauen und Zusammenarbeit mit Belarus angesichts der instabilen internationalen Lage zu st├Ąrken. Beide L├Ąnder haben in der Vergangenheit Kritik am russischen Einmarsch in die Ukraine vermieden.

Xi und Lukaschenko unterzeichneten am Mittwoch zudem mehrere Vereinbarungen, die auf einer 2022 vereinbarten Partnerschaft aufbauen. Dabei geht es chinesischen Medien zufolge unter anderem um Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Wissenschaft, Technologie, Tourismus und Sport