Soldatin schwanger in russischer Haft: "Sie drohten, mir das Baby wegzunehmen"

In Mariupol Leben gerettet

„Marjana war Ärztin bei den Streitkräften, ich Soldatin“, sagt Anastasija. Zwei von etwa 50.000 Frauen beim ukrainischen Militär, mindestens 5.000 direkt an der Front, als Sanitäterinnen, Scharfschützinnen, Aufklärerinnen. „Wir waren in Mariupol, Marjanas Heimatstadt, holten Leute aus ihren Verstecken in den großen Stahlwerken“, sagt sie. Acht, neun Leute am Tag waren es, die sie retteten. Marjana verarztete Verletzte, hielt immer wieder Tote in den Armen. Sie standen ständig unter Beschuss.

Warum bleibt man da, mit einem neuen Leben im Bauch?

Größer als die Angst zu sterben

„Ich fühlte mich verpflichtet“, sagt Marjana. Sie zuckt mit den Schultern. Ihrem Mann, der damals in Lwiw war, sagte sie nichts von der Schwangerschaft, er erfuhr viel später davon. „Ich dachte, es wäre leichter für ihn, wenn nur ich sterbe. Und nicht auch unser Kind.“

Die Angst, dass die Russen sie erwischen könnten, war da, natürlich. Manchmal war sie sogar größer als die Furcht zu sterben, sagt sie heute. Zu viele Geschichten aus den Gefängnissen machten unter den Soldaten die Runde, über Gewalt, Folter, Vergewaltigungen. Zu hören bekommt man die vor allem aus dem Oleniwka-Gefängnis, der berüchtigtsten aller Haftanstalten im Donbass. Dorthin brachten die Russen damals alle Asow-Kämpfer.

Und jetzt auch Marjana und Anastasija.