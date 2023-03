Wagner-Chef an Vučić: "Eine Lüge, dass Serben in unseren Reihen sind"

"Niemals in Serbien gewesen"

Diese Zeilen aus dem Politico-Interview wurden in zahlreichen russischen Medien überliefert. Die Berichte schlugen sich entsprechend auch bis zum Adressaten von Vučićs Kritik. So reagierte der Chef der Söldnergruppe höchstpersönlich auf die Aussagen des Serben. "Vučić dreht umsonst durch. Stand heute (1. März 2023) gibt es keinen einzigen Serben in den Reihen der Wagner-Truppe", ließ Jewgeni Prigoschin im öffentlichen Telegram-Kanal der Wagner-Truppe wissen.

"Der letzte, der für uns gekämpft hat, ist vor zwei Monaten abgereist. Wenn also ein Serbe behauptet, er habe in diesem Jahr in unseren Reihen gekämpft, ist das eine Lüge. Vertraut denen nicht", wird Prigoschin in seinem Statement, von dem sogar die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, zitiert.

Prigoschin hatte sich schon in der Vergangenheit zu dem Thema geäußert. Vor einigen Monaten behauptete er noch, serbische Staatsbürger habe es in seinen Reihen "schon eine Weile" nicht gegeben. Zudem beteuerte der 61-jährige Söldnerführer immer wieder, seine Organisation sei "niemals in Serbien gewesen" und "hatte keine Kontakte zu Serbien".