Kroatien: Schluss für geöffnete Läden an Sonn- und Feiertagen

Auch an Feiertagen bleibt alles geschlossen

Filipović sagte, dass der endgültige Vorschlag des Handelsgesetzes das Grundrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer im Handel auf Wochenruhe regeln und das Problem des Gleichgewichts zwischen Frei- und Arbeitszeit lösen würde. In allen öffentlichen Umfragen habe sich zuletzt gezeigt, dass diese Thema für die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter besonders wichtig sei.

Die Arbeitszeiten in den Geschäften sind, wie er sagte, so geregelt, dass sie an Sonntagen - auch wenn es sich dabei um einen Feiertag handelt - geschlossen bleiben. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit, die Händler selbstständig von Montag bis Samstag verteilen, wird auf 90 Stunden festgelegt. Wenn der Sonntag als Arbeitstag bestimmt wird, erhöht sich der wöchentliche Stundenpool auf 105.

Überraschend für alle Kroatinnen und Kroaten war eine Bestimmung im Gesetzesvorschlag, über die bisher wenig gesprochen wurde - die Arbeit an Feiertagen. Diese soll ab dem 1. Juli untersagt werden. Das bedeutet, dass Geschäfte, Einkaufszentren, aber auch Bäckereien, für die man eine Ausnahmeregelung erwartet hatte, an keinem der 14 gesetzlichen Feiertag mehr arbeiten dürfen.