Kroatien: "Euer erstes Gehalt in Euro wird euch zeigen, wie wenig ihr habt"

Psychologische Tricks fürs Wohlergehen

Am Freitag veröffentlichte das Kroatische Statistikinstitut (DZS) seine vierteljährliche Bilanz. Demnach betrug das durchschnittliche Nettomonatsgehalt in Kroatien im März 7.607 Kuna. Laut dem aktuellen Kurs sind das etwas mehr als Tausend bzw. 1.011 Euro. Der für das Jahr 2022 festgesetzte Mindestlohn beträgt 3.750 Kuna, also knapp 500 Euro. Laut den Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union Eurostat haben nur wenige EU-Länder, darunter Bulgarien, Rumänien oder Ungarn, einen niedrigeren Mindestlohn.

Der kroatische Rentner bekommt laut der Kroatischen Pensionsversicherungsanstalt monatlich im Schnitt 2.964 Kuna, also umgerechnet 394 Euro. Laut tportal.hr schwankt die Pensionshöhe in den 20 Gespanschaften plus Zagreb sehr. So kommt der durchschnittliche Pensionist in der Hauptstadt 3.582, während es in der Gespanschaft Međimurje im Schnitt Tausend Kuna weniger gibt - ganze 2.432 Kuna bzw. 323 Euro. So viel bzw. wenig künftig überwiesen zu bekommen, das werde erniedrigend sein, glaubt Vojković, und weist auf einen psychologischen Aspekt hin: "Ist euch schon aufgefallen, dass wir, obwohl wir die Kuna nie wirklich akzeptiert haben, den Wert unserer Autos, Wohnungen, Wochenendhäuser in Euro angeben? Wir zählen gerne die Einkünfte in Kuna, um den Betrag höher aussehen zu lassen".

Das sei ein sympathisches, zugleich aber auch trauriges psychologisches Spielchen. "Gehälter in Kuna, Ausgaben in Euro, alles um die Wahrheit zu verbergen - wir haben wenig. Aber wir zeigen gerne, dass wir mehr haben. Mit der Einführung des Euro wird dieses Spiel abgeschafft, wir werden unsere Gehälter direkt mit denjenigen im restlichen Europa vergleichen können", schreibt Vojković und schlussfolgert: "Die Kroaten werden genau wissen, was sie, was ihre Arbeit wert ist".